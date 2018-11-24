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ربما يعود المدافع البلجيكي يان فرتونن لصفوف فريقه توتنهام هوتسبير عندما يستضيف تشيلسي يوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.





وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن فرتونن، الذي ابتعد عن الملاعب منذ سبتمبر ايلول الماضي، عاد للتدريبات لكن زميله الكولومبي دافينسون سانشيز لا يزال يعاني من الإصابة نفسها.





ديربي لندن .. Derby London | شاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر HD .. لايف الآن Chelsea live on line | يلا شوت





ويسعى الأرجنتيني خوان فويث (20 عاما) لحجز مكان له في مواجهة تشيلسي بعد أن قدم عروضا مثيرة للإعجاب رغم أنه عاد من أمريكا الجنوبية في وقت مبكر يوم الخميس بعد أن ظهر لأول مرة مع منتخب بلاده.

ديربي لندن .. Derby London | شاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر HD .. لايف الآن Chelsea live on line | يلا شوت

ويحتل توتنهام المركز الرابع لكن بإمكانه أن يتخطى تشيلسي في الترتيب إذا نجح في وضع حد لمسيرته الخالية من الهزائم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي يوم السبت.





وقال بوكيتينو عن تطور حالة فرتونن "لدينا أخبار جيدة جدا. خاض تدريبا مع باقي اللاعبين. علينا الانتظار حتى الغد لنرى إن كان بإمكانه المشاركة في المباراة. يان لاعب مهم بالنسبة لنا.

ديربي لندن .. Derby London | شاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر HD .. لايف الآن Chelsea live on line | يلا شوت





"لدينا فترة مزدحمة بالمباريات لهذا من المهم ان يتعافى لاعبونا".





وبالإضافة إلى سانشيز فإن توتنهام يعاني من غياب الظهيرين داني روز وكيران تريبيير اللذين يعانيان من إصابة في أعلى الفخذ وموسى ديمبلي لاعب الوسط الموجود في قطر لتلقي العلاج من إصابة في الكاحل.