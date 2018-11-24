أول تعليق من راموس بعد الخسارة الكارثية من إيبار

أكد الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريا مدريد، أنه فريقه لم يواجه الخصم بنفس الحدة والرغبة، ولذا أصبح فريقًا عاديًا ويتعرض للهجمات.





وقال راموس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "لا يوجد أعذار اليوم، عندما لا تملك رغبة الفوز والتعامل الجيد مع الأحداث والرتم فهذا ما سيحدث".





وواصل: "لسنا هنا للتحدث بشأن اللياقة البدنية، أعتقد أننا لسنا سيئين على المستوى البدني، أعتقد أن المسألة مسألة انضباط وسلوك اللاعبين، لن أقوم بالتحليل، هذه هي تشكيلتنا كما هي".



