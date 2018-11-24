الشناوي يغيب عن تدريبات الأهلي.. تعرف على السبب

غاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر، والمقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





ويعاني الشناوي من الإصابة بألام في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الفريق السابقة أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.