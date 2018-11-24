لعبة "CSR Racing 2" تحصل على تحديث جديد .. تعرف على مميزاته! (فيديو)

طرحت شركة Zynga المطورة للعبة سباقات السيارات الشهيرة CSR Racing 2 تحديثا جديدا والذى وفر العديد من المميزات للعبة على منصة أندرويد، والتى يأتى على رأسها إضافة 16 سيارة جديدة تعود إلى جيل الستينات وغيرها.





ووفقا لما نشره موقع cultofmac الأمريكى، فإن اللاعبين لا يحتاجون فقط إلى جمع السيارات الجديدة فقط، ولكنه هناك هدف أخر داخل اللعبة لا يمكن تحقيقه إلا بعد جمع أول 15 سيارة بالكامل، إضافة إلى توفير وضع جديد يعرف بـ "وضع السيارات الافتراضي" والذى يتيح زاوية عرض 360 درجة وذلك بفضل وضع الواقع المعزز AR Mode، كما يشمل أيضا ورشة العمل Legends الجديدة لاستعادة السيارة وتخصيصها إلى حالتها الأصلية.



