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الليلة.. "الباز" يحلل كيف استعاد محمد صلاح لياقته النفسية والفنية في "90 دقيقة"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:34 م
الليلة.. الباز يحلل كيف استعاد محمد صلاح لياقته النفسية والفنية في 90 دقيقة
الباز
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أحمد رمضان متولي
 

يقدم الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، حلقة خاصة بعنوان دفتر أحوال مصر في الثامنة مساء اليوم السبت، ليحلل عدد من الظواهر التي أصابت المجتمع، ويجيب على كيف استعاد محمد صلاح لياقته النفسية والفنية ولماذا تغيرت سلوكيات المصريين مع ظهور السوشيال ميديا ولماذا تغيرت أولويات المصريين؟

 

ويحلل خبراء الطب النفسى أسباب ظهور حالات الاكتئاب مع بداية الشتاء ولماذا أصبح الشباب أكثر عرضة للاكتئاب؟! ويوضح لماذا فضل ملايين الشباب الاستماع لمهرجانات حمو بيكا ومجدي شطة؟

 

كما يجيبوا خبراء الطب النفسى على ما هو التحليل النفسي لظاهرة تراشق عشاق المارد الأحمر "الأهلي" وجمهور القلعة البيضاء "الزمالك" علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفى الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف الدكتور محمد الباز الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية في حوار خاص لـ"٩٠ دقيقة"، وذلك بعدما تعرضت القاهرة وعدد من المحافظات لموجة من اﻻمطار.

 

يجيب رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن متي تستقر حالة الطقس؟ وهل سيكون هناك موجات أخري من الأمطار في موسم الشتاء الحالي؟ وما هي أكثر المحافظات تضرراً من سوء الأحوال الجوية؟

 

ويقدم الدكتور رئيس هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين سواء لسائقي المركبات علي الطرق السريعة، أو الصيادين في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

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