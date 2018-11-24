عاجل.. الترجي التونسي يوجه صدمة قوية إلى الأهلي

وجه نادي الترجي التونسي ضربة قوية إلى نظيره الأهلي المصري، بعد رفضه التخلي عن خدمات لاعب وسطه الكاميروني فرانك كوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان مسئولو النادي الأهلي قد وضعوا أعينهم صوب لاعب الوسط الكاميروني، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير المقبل، بعد خسارة الفريق للقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس زايد للأندية.





ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية تونسية فإن الترجي يرفض رحيل اللاعب ويتمسك بالبقاء عليه داخل صفوف الفريق.