يلا شوت .. Chelsea اليوم | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة ديربي لندني من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي يوم السبت 24 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 16 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.





يحتل البلوز المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاطٍ عن مانشستر سيتي المتصدر ونقطتين من ليفربول الوصيف، وسيقاتل ساري على الانتصار في الديربي على السبيرز لاستغلال أي تعثر قد يحدث للفريقين، أو على الأقل إبقاء فارق النقاط على ما هو عليه الآن لضمان الاستمرار في المنافسة على اللقب.

يلا شوت .. Chelsea اليوم | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

على الجانب الآخر يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 27 نقطة، أي بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي، وهذا يعني أن بوتشيتينو لا يوجد خيار أمامه إلا الفوز للتقدم إلى المركز الثالث على حساب البلوز، كذلك للابتعاد عن آرسنال المتأخر عن الديوك بثلاث نقاطٍ فقط في حالة تعثر الجانرز.





لن يعاني تشيلسي في ديربي لندن ضد توتنهام من غياب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد وستكون جميع أسلحته جاهزةً لموقعة الويمبلي.

يلا شوت .. Chelsea اليوم | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته التي تضم أفضل عناصره، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد في وجود موراتا وويليان.

يلا شوت .. Chelsea اليوم | مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

التشكيل | 4-3-3





كيبا آريزابالاجا

ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجير - دافيد لويز - سيزار آثبليكويتا

ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - نجولو كانتي

إيدين هازارد - ألفارو موراتا - ويليان