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ضبط مصنع أدوية مغشوشة و4 طن لحوم منتهية الصلاحية بالعبور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:32 م
ضبط مصنع أدوية مغشوشة و4 طن لحوم منتهية الصلاحية بالعبور
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محمد نبيل
 
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنع أدوية مغشوشة، و4 طن لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة بدائرة قسم شرطة العبور وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع كائن بدائرة قسم شرطة العبور لإنتاج المكملات الغذائية وتعبئة الأعشاب والأدوية المغشوشة والمقلدة مستخدمًا خامات منتهية الصلاحية ومواد كيماوية مجهولة المصدر. 

كما تم ضبط 4 طن لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ) داخل ثلاجة خاصة بشركة صناعات وإدارة مطاعم كائنة بدائرة قسم شرطة العبور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
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