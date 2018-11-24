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جابر القرموطي يطرح برومو برنامجه الجديد "الباشجابر" على "يوتيوب" (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:30 م
جابر القرموطي يطرح برومو برنامجه الجديد الباشجابر على يوتيوب (فيديو)
جابر القرموطي
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الفجر الفني
 

طرح الإعلامي جابر القرموطي، البرومو الدعائي الأول، لبرنامجه الجديد "الباشجابر"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

"القرموطي" يظهر بستايل مختلف، على غرار شخصية "الباشكاتب"، حيث سيتناول أبرز القضايا التي تشهدها الساحة المصرية، بشكلٍ ساخر، إذ أنه سيظهر في فورمات مختلف عن برنامجه القديم "مانشيت".

 

وكان "القرموطي"، أعلن عن خوضه تجربة جديدة، من خلال تقديم برنامج عبر "يوتيوب"، لأول مرة.

جابر القرموطي يطرح برومو برنامجه الجديد "الباشجابر" على "يوتيوب" (فيديو)
جابر القرموطي يطرح برومو برنامجه الجديد "الباشجابر" على "يوتيوب" (فيديو)
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