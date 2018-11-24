جروس يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في مران اليوم

عقد كريستان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.





جاءت الجلسة تحفيزية من قبل جروس للاعبيه، من أجل مواصلة الإنتصارات وتصدر مسابقة الدوري الممتاز، كذلك قام بإعطاء بعض التعليمات الفنية تمهيدا لتنفيذها في المران لتطبيقها في اللقاء القادم.





وعقب الجلسة، خصص جروس فقرة بدنية قوية بدأت بالركض حول بالملعب، اعقبها تدريب بدني قوي بالكره، تحت قياده شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد اشرف عليها المدير الفني بنفسه.



