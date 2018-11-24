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الأمم المتحدة تدين هجوم داعش الإرهابي في ليبيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:27 م
الأمم المتحدة تدين هجوم داعش الإرهابي في ليبيا
الأمم المتحدة
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وكالات
 
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو الكائنة في جنوب شرق ليبيا والتي تبعد 250 كم عن مدينة الكفرة.

وأسفر الهجوم، الذي استهدف مركز شرطة تازربو، يوم الجمعة، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، عن مقتل ما لا يقل عن 8  أشخاص وإصابة 9 آخرين، فضلاً عن اختطاف 3 أشخاص، بينما لا يزال 3 آخرين في عداد المفقودين، يرجح أنهم اختطفوا.

وتتقدم البعثة في بيان لها بخالص تعازيها لأسر الشهداء، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين، وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.

وبحسب البيان الأممي، تذكّر البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

وتدعو البعثة جميع الأطراف الليبية لنبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها.
المزيد عن: هجوم ليبيا داعش تدين الأمم المتحدة الإرهابي
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