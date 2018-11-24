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القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من المؤبد بشبين القناطر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:29 م
القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من المؤبد بشبين القناطر
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محمد نبيل
 
ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر، القبض على ثلاثة عاطلين هاربين من حكم بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بقيام ضباط مباحث المركز بضبط المدعو "ع م " 35 سنة، عاطل ومقيم بندر شبين دائرة مركز شبين القناطر.. محكوم عليه في القضية رقم 17086 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر – مخدرات كلي رقم 1556لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد. 

و"ا. ش" 24سنه، مقيم دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه في القضية رقم 16696 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر – مخدرات، كلي رقم 1854 لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد. 

وا.س ع "32 سنه، عاطل ومقيم بندر شبين دائرة مركز شبين القناطر، محكوم عليه في القضية رقم 1161 لسنة 2018م جنايات مركز شبين القناطر استيلاء، كلي رقم 1136 لسنة 2018، الحكم بالسجن المؤبد،تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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