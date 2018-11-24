عاجل.. "مدبولي" يتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة.. ويتابع أعمال "JANNA"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب انتهاء جولته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، عددا من محاور الطرق التي يتم تنفيذها بالقاهرة الجديدة وعلى رأسها، طريق الـ 90 الشمالي والجنوبي، كما زار مشروع "JANNA " بمدينة القاهرة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي له.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ مشروع "JANNA " للإسكان الفاخر، موجهاً بضرورة دفع العمل والانتهاء منه وفق البرامج الزمنية المقررة.





وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن إجمالي الاستثمارات بمشروع " JANNA " للإسكان الفاخر يبلغ 3.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية "365 عمارة"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وتخطت نسبة التنفيذ نحو 50%، موضحاً أنه تم التخطيط للمشروع بمنطقة متميزة، بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، ويشرف المشروع على عدة محاور وطرق رئيسية بالمدينة، وهى (محور التسعين الجنوبى – الدائري الأوسطى – العين السخنة القديم)، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تخطيط المرحلة الأولى من المشروع على مساحة حوالي 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.



