ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اللجنة الأولمبية تطمئن على صحة الخطيب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:14 م
اللجنة الأولمبية تطمئن على صحة الخطيب
طباعة
علي نبوي
 
حرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، على الاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الموجود في رحلة علاج بألمانيا.


وأطمأن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وفد النادي الأهلي خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد المصري للسباحة بمناسبة مرور 110 أعوام على إنشاء الاتحاد الدولي للسباحة.


وضم وفد الأهلي كلا من العامري فاروق، نائب رئيس النادي وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي.


وطمأن وفد الأهلي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على صحة الكابتن محمود الخطيب، وأن حالته مستقرة وبرنامجه العلاجي يسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لتعليمات الطبيب المعالج بعد الجراحة الناجحة التي أجراها رئيس النادي منذ عدة أيام لإزالة الورم الذي يضغط على الحبل الشوكي وسيغادر المستشفى في غضون اليومين القادمين ليبدأ بعدها في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.


وتم تكريم النادي الأهلى في هذه الاحتفالية باعتباره من الأندية المؤسسة لاتحاد السباحة وأكثر الأندية إمدادا للمنتخبات الوطنية في الألعاب الخمسة التي يشرف عليها الاتحاد؛ وهي السباحة الطويلة والقصيرة وكرة الماء والباليه المائي والغطس.


تم تكريم كل من إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي باعتبارهما من رموز اللعبة في مصر والنادي الأهلي.

المزيد عن: محمود الخطيب صحة الخطيب حالة الخطيب اللجنة الأولمبية الخطيب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 4:20:14 PM