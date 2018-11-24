تعرف على موعد برنامج "واحد من الناس" على "النهار"

عاد الإعلامي عمرو الليثي، مع برنامج "واحد من الناس" ليواصل رحلة الخير ويقدم خدماته لجميع المشاهدين.





وبعد غياب طويل يعود إلينا بالمفاجئات الكثير برنامج "واحد من الناس" له شعبية كبيرة جدا ومتعلقة بالمبادئ والأخلاق ويتابعه فئات كثيرة من الناس منهم الرجال والنساء والشباب والفتيات.





ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا الخير" مؤكدة أن برنامج "واحد من الناس" يعود من جديد ليواصل رحلة الخير مع الإعلامي عمرو الليثى، ابتداء من الأحد 28 أكتوبر الساعة 10 مساءً على النهار.