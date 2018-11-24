طرح أول "فياجرا نسائية" في مصر.. تعرفي على فوائدها والأعراض الجانبية
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:59 م
أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية بمصر عن موعد طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات باسم "الفياجرا النسائية"، وهو الأربعاء المقبل، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.
وفيما يلي سنعرض لكم مدى تأثير هذه الحبوب في زيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، وأهم الأعراض الجانبية:
إن حبوب الفياجرا التي ظهرت لعلاج البرود الجنسي عند النساء، كانت تستخدم فيما مضى كدواء مضاد للاكتئاب، لكونها تقوي الأعصاب وتعزز ضخ الدم في الجسم، ما يساعد على التخلص من الاكتئاب. وحبوب الفياغرا عند النساء وعلى عكس الفياغرا الخاصة بالرجال، لا تستهدف الأعضاء التناسلية لدى المرأة في شكل مباشر، بل هي تعمل على تحسين مستوى السيروتونين في الدماغ وهو الهرمون المسؤول عن السعادة، ما يؤدي الى تعديل الحالة المزاجية وبالتالي تحفيز الرغبة من خلال علاج الإضطرابات الجنسية التي تؤدي الى تقليل الرغبة الجنسية عند المرأة.
فوائد تناول الفياجرا النسائية:
- زيادة الرغبة الجنسية
- تحقيق توازن الهرمونات
- رفع نسبة إنتاج السوائل الحميمة
- التخلّص من الإجهاد وتحسين المزاج
- تخطّي أعراض البرودة عند السيدات
- الحدّ من الأحاسيس المؤلمة أثناء الجماع
- رفع نسبة وصول النساء الى ذروة النشوة الجنسية
حالات تتطلب الإبتعاد عن الفياغرا النسائية:
إن إستخدام عقاقير الفياغرا لدي النساء يشكّل خطراً كبيراً على الصحة في حال تمّ إستخدامه من قبل السيدات اللواتي يتناولن الكحوليات، وأقراص منع الحمل ومضاد للفطريات، حيث أن هذه الحبوب قد تؤدي في هذه الحالات الى هبوط حاد في الضغط عند النساء والذي قد يصل إلى حد الإغماء.
بعض الأعراض الجانبية لحبوب الفياجرا الخاصة بالنساء:
- الشعور بالدوخة
- الإحساس بالإرهاق الشديد والإجهاد الزائد
- اضطرابات حادة في النوم
- فقدان الوعي نتيجة الإنخفاض الحاد في ضغط الدم
المزيد عن: وزارة الصحة مصر فياجرا نسائية فياجرا صحة زوجين الصحة الجنسية التخلص من الاكتئاب