طرح أول "فياجرا نسائية" في مصر.. تعرفي على فوائدها والأعراض الجانبية

أعلنت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية بمصر عن موعد طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات باسم "الفياجرا النسائية"، وهو الأربعاء المقبل، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.





وفيما يلي سنعرض لكم مدى تأثير هذه الحبوب في زيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، وأهم الأعراض الجانبية:



