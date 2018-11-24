صلاح اساسي .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر (الدوري الأنجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت كورة اون

توقعت صحيفة "جارديان الإنجليزية ألا يتواجد النجم "محمد صلاح" في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام فريق واتفورد.

صلاح اساسي .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر (الدوري الأنجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت كورة اون



ويلتقي الفريقان، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح اساسي .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر (الدوري الأنجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت كورة اون



ونشرت صحيفة "جارديان" التشكيل الأساسي المتوقع لكتيبة "يورجن كلوب" حيث رأت أن "صلاح" لن يتواجد بها.

صلاح اساسي .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر (الدوري الأنجليزي) بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت كورة اون



وجاء التشكيل المنشور كما يلي:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: فان ديك، جوميز، روبرتسون، أرنولد.





خط الوسط: فابينيو، فاينالدوم.





خط الهجوم: ماني، فيرمينيو، شاكيري، ستوريدج.