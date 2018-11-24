يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين في غاية الإثارة والمتعة إذ يلعب الاتفاق مع التعاون، ويلاقي متصدر الدوري الهلال نادي الفيصلي.

يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

وستجد عزيزنا القارئ في السطور الآتية مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة لها بالتفصيل، لتظل على اطلاع دائم بكل جديد الدوري السعودي للمحترفين والكرة السعودية.

يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

وفي اللقاء الأول يلعب الاتفاق صاحب الملعب وأيضاً صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة مع التعاون صاحب المركز الثامن ولديه 12 نقطة في مباراة ستجعل الاتفاق يفوز بمكان الشباب في الجدول إذا حقق نقاطها الثلاث، وأيضاً سيخطف التعاون مركز الاتفاق إذا فاز بنقاط اللقاء. يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين تنطلق صافرة حكم مبارة فارس الدهناء وسكري القصيم اليوم في تمام الساعة 5:30 مساءاً باستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (ملعب الراكة) وسوف تذاع على قناة KSA SPORTS 2 وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الجوال وجوي TV. يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين

أما في اللقاء الثاني فسيُلعب بين الفيصلي صاحب الملعب والهلال متصدر جدول الدوري في مباراة سيسعى الزعيم فيها للتربع على قمة الدوري وحصد العلامة الكاملة للمباراة العاشرة على التوالي من أجل الوصول للنقطة 30. يلا شوت .. Al Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | لايف اون لاين وستبدأ المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءاً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتُنقل عبر قناة KSA SPORTS 1 وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية النقالة وجوي TV.