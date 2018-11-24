محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-









حراسة المرمى : أليسون





خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - لوفرين - روبرتسون





خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - شاكيري





خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ماني



