ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:58 م
يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الهلال والفيصلي
طباعة
عمرو عادل
 
يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
يحل فريق الهلال ضيفاً على فريق الفيصلي، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الفيصلي والهلال على  ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 17.50 بتوقيت مكة المكرمة.
يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
ونقدم لكم في موقع الفجر الرياضي تشكيلة فريق الهلال أمام الفيصلي في الدوري السعودي:

“علي الحبسي ومحمد البريك والبرتو بوتيا وعلي آل بليهي حسن كادش وكارلوس إدواردو ومحمد كنو وسالم الدوسري وسلمان الفرج واندري كاريلو وجوميز”.
يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
ويتصدر فريق الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل فريق الفيصلي المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
المزيد عن: موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مشاهدة الهلال ضد الفيصلي مشاهدة الدوري السعودي مباشر ماتش الهلال والفيصلي مباراة الهلال والفيصلي مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مجانا مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي اليوم مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
3
x
14:00
0
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
16:00
0
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 4:20:02 PM