يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH





وتقام مباراة الفيصلي والهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة 17.50 بتوقيت مكة المكرمة. يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH ونقدم لكم في موقع الفجر الرياضي تشكيلة فريق الهلال أمام الفيصلي في الدوري السعودي:

“علي الحبسي ومحمد البريك والبرتو بوتيا وعلي آل بليهي حسن كادش وكارلوس إدواردو ومحمد كنو وسالم الدوسري وسلمان الفرج واندري كاريلو وجوميز”. يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH ويتصدر فريق الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، فيما يحتل فريق الفيصلي المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

يلا شوت Al Hilal بث مباشر الهلال والفيصلي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يحل فريق الهلال ضيفاً على فريق الفيصلي، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان.