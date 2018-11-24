اورنچ مصر تستعرض أحدث حلول وخدمات الدفع عبر المحمول خلال Cairo ICT 2018





اورنچ تقدم خدمة دفع المرتبات والاجور للشركات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة عبر خدمة الهاتف المحمول Orange Money





اورنچ مصر الموفر الرئيسي لخدمات الانترنت والـ Wi-Fiخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2018









اورنچ مصر تقدم خدمة الإيداع والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر خدمة Orange Money بالتعاون مع بنك مصر









اورنچ أسرع شبكة في مصر خلال الربع الثاني والثالث من عام 2018 وفقاً لتطبيق Speedtest® by Ookla®





















انطلاقاً من حرصها على التواجد بالمحافل الكبيرة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، بفعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض Cairo ICT 2018 الذي تقام فعالياته في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.









تعكس مشاركة اورنچ في Cairo ICT 2018 هذا العام ما حققته من إنجازات على مدي سنوات وبعد ضخ استثمارات كبيرة في البينية التحتية والشبكة وخدمة العملاء .









وتتواجد " اورنچ مصر" داخل المعرض من خلال جناح ضخم تستعرض داخله باقة من التطبيقات والخدمات الجديدة التي تعكس أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات المحمولة والتي طورتها اورنچ لتناسب احتياجات المستخدم المصري









اورنچ أسرع شبكة في مصر









منذ بداية دخولها السوق المصري، تدرك شركة اورنچ مدى احتياج المواطن المصري لخدمات الاتصالات، وبالتالي تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل خدمة بجودة عالية، تعتبر شركة اورنچ من أفضل الشركات المقدمة لخدمات نقل البيانات عبر الموبايل "Mobile Data".









وتحتفل اورنچ مصر خلال فعاليات المعرض بحصولها علي شهادة اعتماد من شركة Ookla العالمية كأسرع شبكة في مصر بعد اختبارات لسرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية ومتفوقة على جميع الشبكات الأخرى في مصر. ونتيجة لهذا التقييم وعقب اختبارات لقياس سرعة الشبكة علي موقع Speedtest® خلال الربع الثاني والثالث من عام 2018، يحق لشركة اورنچ مصر استخدام الحقوق التجارية لعلامة Ookla في حملاتها كأسرع شبكة في مصر.









شركة Ookla وتطبيقها Speedtest® هي الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وتحليل بيانات الانترنت الثابت و شبكات المحمول حيث يتم تحليل أكثر من عشرة ملايين اختبار بشكل نشط من قبل المستهلكين كل يوم في جميع منصات Speedtest® ، مع أكثر من 20 مليار اختبار حتى الآن. نتيجة لذلك تمتلك Ookla التحليلات الأكثر شمولية حول أداء الإنترنت على مستوى العالم وإمكانية الوصول إليه.









وتتعد خدمات الشمول المالي التي تستعرضها اورنچ داخل جناحها إلى:





حلول الشمول المالي





تركز استراتيجية اورنچ لسنة 2020 علي التوسع في خدمة التحول الرقمي وتعزيز خدمات المعاملات المالية مما يتوافق من المستجدات العالمية في تحديث الخدمات الإلكترونية والتي تتسق مع توجهات الدولة المصرية. وتفتخر مجموعة اورنچ بامتلاكها لبنك رقمي في فرنسا مما لا يدع مجالا للشك في اهتمام اورنچ بتقديم خدمات ماليه بنكية بشكل يواكب العصر للوصول لجميع شرائح المجتمع بجانب العمل في مجال الاتصالات ، و الجدير بالذكر بان ١٠٠ الف عميل قد قاموا بفتح حسابات في بنك اورنچ خلال ٥ شهور فقط من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة لزيارة فروع بنكية مما يعكس قدرة اورنچ في تقديم خدمات ميسرة و سهلة التعامل من خلال الهاتف المحمول الامر الذي يؤكد رؤية وجدية الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد.









خدمات Orange Money









يعد الاعتماد على خدمة Orange Money خطوة كبيرة لتحقيق الشمول المالي لأنه يمكن للعملاء الاشتراك في خدمة Orange Money بالبطاقة الشخصية من خلال أكثر من ألف منفذ بمختلف أنحاء الجمهورية ويمكن للعميل استخدام الخدمة من خلال أي نوع هاتف محمول بسهولة وأمان حيث لا يشترط سمارت فون، كما تتميز خدمة Orange Money بتوفير الوقت والمجهود وذلك لتوافر الدفع في أي وقت و من أي مكان.

وتشمل خطة الشركة لدعم الشمول المالي بتوفير خدمة دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال أنظمة Orange Money لشرائح الموظفين المختلفة.





وتتمتع شركة اورنچ العالمية بخبرة واسعة في مجال تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، حيث تم طرح الخدمة في 17 دولة داخل إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2008 ويستفيد منها 40 مليون عميل، منهم 13 مليون عميل يستخدمون الخدمة شهريًا وتم إطلاق خدمة Orange Money للسوق المصري خلال عام 2013 والتي تشمل تحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع فواتير المحمول وفواتير DSL والكهرباء والمياه ودفع التبرعات، كما يمكن الإيداع والسحب من خلال 45 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، ويستطيع العميل استخدام الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني أو بالاتصال مجاناً بـ 115 أو بطلب #115# كما تتيح الشركة مركز خدمة دعم العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على رقم 626، وتقدم الخدمة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني.





التعاون مع بنك مصر





وفي نفس السياق، أطلقت اورنچ مصر خدمة الإيداع والسحب من خلال الصراف الآلي عبر خدمة Orange Money بالتعاون مع بنك مصر، لتعتبر الأولى من نوعها في السوق المصري تضاف إلى شبكة الفروع الحالية التي تتيح الإيداع والسحب والتي تصل إلى 40 ألف منفذ لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.





وتقدم اورنچ هذه الخدمة تحت مظلة البنك المركزي المصري، حيث تساعد خدمة Orange Money جميع العملاء على إيداع أو سحب الأموال من خلال أجهزة ATM للبنوك علي مدار الساعة7/24.





وتم إطلاق الخدمة مبدئياً من خلال بنك مصر عن طريق أكثر من 2000 ماكينة ATM، بالتعاون مع شركه بنوك مصر، وستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز محفظة Orange Money عبر زيادة نقاط الوصول لصرف أو إيداع الأموال.





وفي نفس السياق، تم إطلاق خدمة دفع المرتبات والأجور للعاملين لتشمل جميع القطاعات التي لا تتمكن من فتح حسابات بنكية وتذليل جميع العقبات، بل وأكثر من ذلك فإن الشركة قد تساعد في إرسال المرتبات لجميع العاملين في أي وقت ولأي مكان في ثوان معدودة مع ضمان توفير جميع سبل الأمان، كما أنها لن تتوقف عن توفير المزيد من الآليات والأساليب التي تساعد عملائها في تغيير أسلوبهم في التعامل مع النقود والتحول سريعا تجاه الشمول المالي مما سيؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.









والجدير بالذكر فقد قامت شركة اورنچ بتخفيض جميع مصاريف الخدمة 50% تماشياً مع تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري تحت إشراف المجلس القومي للمدفوعات.





وخلال المعرض أعلنت اورنچ عن تقديم مزيد من الخدمات التي تهدف لتلبية احتياجات عملاء اورنچ، ومنها إطلاق خدمة دفع فواتير الكهرباء والمياه على Orange Money والتي تهدف إلى توفير طريقه سهلة وملائمة لجميع العملاء، وستمكن خدمات Orange Money العميل من سداد جميع الفواتير وباقي الخدمات من خلال الاتصال ب 115 او طلب #115# أو من خلال التطبيق عن طريق الخصم من رصيد المحفظة .





تشمل خدمات Orange Money العديد من التعاملات المالية عبر المحمول، مثل: (تحويل الأموال بين الأفراد ,شحن الرصيد، دفع فواتير الكهرباء و المياه، ، ودفع التبرعات، وخدمات أخرى سيتم إتاحتها في المستقبل القريب)، مصحوبة بمجموعة من العروض المميزة ذات القيمة المضافة، مما يساهم في انتشار الخدمة بشكل أسرع داخل مصر، مشيرا إلى أن زيادة استخدام خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول في مصر سيساعد في تعزيز الشمول المالي نظرا لسهولة استخدامها في أي وقت وأي مكان.







