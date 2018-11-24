بعد تصنيفه ضمن أفضل 10 مناطق للغطس.. البحر الأحمر أغنى بحار العالم في التنوع الحيوي

نظرًا لأنه من أغنى بحار العالم في التنوع الحيوي، صنفت مجلة الغطس "dive magazin" البريطانية، البحر الأحمر، في المرتبة السادسة ضمن أفضل 10 مناطق للغطس على مستوى العالم، في مسابقتها السنوية لعام 2018.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن البحر الأحمر بعد تصنيفه ضمن أفضل 10 مناطق للغطس على مستوى العالم.









1.البحر الأحمر يحتوى على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة.





2.من أفضل مواقع الغطس منطقة رأس محمد، وهي واحدة من أرقى مواقع الغطس في العالم، تليها جزر الأخوين ما بين سفاجا والقصير وهى واحدة من أفضل التجمعات المرجانية وأسماك القرش وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش.









3.هناك أكثر من 60 موقعا للغطس مميز بالبحر الأحمر.





4.البحر الأحمر يعتبر من أغنى بحار العالم من حيث التنوع الحيوي، وهو بمثابة محمية بيئية.









5.درجة حرارة مياهه السطحية تكون ثابتة بشكلٍ عام، وتتراوح ما بين 21 إلى 25 درجة مئوية، وتبقى الرؤية في مياهه جيدة حتى عمق 200 متر.





6.يضم العديد من الجزر البركانية المتزايدة، والغالبية العظمى منها خاملة.





7.أنواع الأسماك فيه يفوق 1200 نوعًا، 10% منها لا توجد إلا فيه، من ضمنها 42 نوعًا من الأسماك التي تعتبر أسماك مياه عميقة، ويوجد فيه 44 نوعًا مختلفًا من أنواع سمك القرش.





8.تبلغ مساحة سطح البحر الأحمر حوالي 438,000 كم²، ويصل طوله إلى 2250 كم، وعرضه 355 كم، ويبلغ أقصى عمق فيه 2211م، ومتوسط عمقه 490م.





9. البحر الأحمر أحد أكثر المياه ملوحة في العالم، بسبب نسبة التبخر العالية، حيث تتراوح الملوحة ما بين 36% في الجزء الجنوبي نظرًا لتأثير مياه خليج عدن وتصل إلى 41% في الجزء الشمالي.







