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سموحة ينافس المقاصة على ضم "دونجا"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:00 م
سموحة ينافس المقاصة على ضم دونجا
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أحمد الهواري
 

شهدت الآونة الاخيرة تلقي محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عرضين من ناديي سموحة والمقاولون العرب للانتقال إلى أحدهما في يناير المقبل في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.


وسبق وتلقى اللاعب عروضا من المقاصة وانبي لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بالرغم من عدم مشاركته مع الزمالك في المباريات.


وكان مجلس إدارة الزمالك رفض احتراف اللاعب في الدوري التركي في بداية الموسم الحالي بداعي حاجة الفريق لخدماته.

المزيد عن: كورة سموحة رياضة دونجا المقاصة الزمالك الدوري
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