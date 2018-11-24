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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بالبحيرة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:01 م
مصرع عامل صعقًا بالكهرباء بالبحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بوفاة شخص بمنزله بقرية دمشلي.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة المدعو "مصطفى م.أ" 25 عاما – عامل، بداخل إحدى غرف المنزل وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة توقف بالوظائف الحيوية بالجسم نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال والده "محمد" 50 عاما – عامل، قرر أنه حال قيام نجله المذكور بتوصيل فيشه كهربائية بمنزله صعقه التيار الكهربائي وتوفى ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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