ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:54 معمرو عادل
ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
ستلعب مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة عشر في الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019، ويدخل ليفربول هذه المباراة ضد واتفورد للفوز واحتلال المركز الأول ويحتل ليفربول المركز الثاني الآن برصيد 30 نقطة ويحتل المركز الأول فريق مان سيتي برصيد 32 نقطة، ويدخل فريق واتفورد هذه المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة ويريد الفوز علي ليفربول اليوم لاحتلال المركز السادس.
موعد مباراة ليفربول وواتفورد
نرفق أليكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت الموافق 24\11\2018، وأيضا نرفق أليكم القنوات الناقلة للمباراة.
بطاقة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي:-
واتفورد Vs ليفربول.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .
موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم (بث مباشر) الدوري الانجليزي:-
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي
في حراسة المرمى : اليسون بيكر.
في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد.
في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني .
في خط الهجوم : محمد صلاح.
ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
ليفربول وواتفورد
في الموسم الماضي من الدوري الانجليزي 2017\2018 قابل ليفربول واتفورد وسجل اللاعب محمد صلاح في أول مباراة بينهما هدف واحد وفي ثاني مباراة استطاع محمد صلاح في تسجيل سوبر هاتريك في مرمي فريق واتفورد، وهو أول سوبر هاتريك يسجله اللاعب المصري محمد صلاح في الدوري الانجليزي، وسجل محمد صلاح في الموسم الماضي في جميع فرق الدوري الانجليزي الممتاز ألا فريقتين فقط وهما فريق مانشستر يونايتد وفريق سوانزى سيتي.
ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
فريق ليفربول اليوم يسعى في الفوز علي فريق واتفورد للوصول ألي صدارة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019، وفي حالة فوز ليفربول علي واتفورد اليوم وفي حالة خسارة مانشستر سيتي ضد هام يونايتد اليوم يتصدر ليفربول الدوري الانجليزي.
نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم
نرفق أليكم من خلال موقع الفجر وبالاخص هذه المقالة بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم.
ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool
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