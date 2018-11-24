نرفق أليكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت الموافق 24\11\2018، وأيضا نرفق أليكم القنوات الناقلة للمباراة.

ستلعب مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة عشر في الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019، ويدخل ليفربول هذه المباراة ضد واتفورد للفوز واحتلال المركز الأول ويحتل ليفربول المركز الثاني الآن برصيد 30 نقطة ويحتل المركز الأول فريق مان سيتي برصيد 32 نقطة، ويدخل فريق واتفورد هذه المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة ويريد الفوز علي ليفربول اليوم لاحتلال المركز السادس.

ليفربول وواتفورد

في الموسم الماضي من الدوري الانجليزي 2017\2018 قابل ليفربول واتفورد وسجل اللاعب محمد صلاح في أول مباراة بينهما هدف واحد وفي ثاني مباراة استطاع محمد صلاح في تسجيل سوبر هاتريك في مرمي فريق واتفورد، وهو أول سوبر هاتريك يسجله اللاعب المصري محمد صلاح في الدوري الانجليزي، وسجل محمد صلاح في الموسم الماضي في جميع فرق الدوري الانجليزي الممتاز ألا فريقتين فقط وهما فريق مانشستر يونايتد وفريق سوانزى سيتي.

ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool

فريق ليفربول اليوم يسعى في الفوز علي فريق واتفورد للوصول ألي صدارة الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019، وفي حالة فوز ليفربول علي واتفورد اليوم وفي حالة خسارة مانشستر سيتي ضد هام يونايتد اليوم يتصدر ليفربول الدوري الانجليزي.





نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم

نرفق أليكم من خلال موقع الفجر وبالاخص هذه المقالة بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم.

ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool



