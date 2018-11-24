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"حاميها حراميها".. مسؤول تمويني يستولى على 12 مليون جنيه مقررات دعم بباب الشعرية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:00 م
حاميها حراميها.. مسؤول تمويني يستولى على 12 مليون جنيه مقررات دعم بباب الشعرية
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عمرو محمد
 

كشف تقرير لجنة وزارة التموين، لفحص السلع الخاص بواقعة، استيلاء مسؤول بوحدة دعم المقررات التموينية بباب الشعرية، والذي تسلمته نيابة باب الشعرية الجزئية، برئاسة المستشار هيثم جمال، وإشراف المستشار أيمن بدوي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، أن المتهم استولى على ١٢ مليون جنيه من مقررات الدعم المسلمة إليه بفرع أحدى الشركات، وطرحها في السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة، خلال عام واحد فقط.

 

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عددا من التهم منها الاستيلاء على مقررات الدعم، والتربح.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية، لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها في السوق السوداء.

 

وتم حصر إجمالي الأموال التي استولى عليها والتي قدرت بمبلغ (8 ملايين و318 ألف جنيه) وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: مقررات الدعم باب الشعريه التربح والاستلاء
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