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الإصابة تهدد مشاركة الشناوي مع الأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:57 م
الإصابة تهدد مشاركة الشناوي مع الأهلي
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علي نبوي
 
تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة.


ويعاني الشناوي من الإصابة بألام في العضلة الضامة، والتي شعر بها في المباراة السابقة أمام الوصل الإماراتي بإياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.


ومن المقرر أن يجري الشناوي أشعة على القدم المصابة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.


ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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