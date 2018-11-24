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تسمم ربة منزل بسم فئران بوادي النطرون

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:57 م
تسمم ربة منزل بسم فئران بوادي النطرون
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول المدعوة "سماح ف.م" 28 عاما - ربة منزل ومقيمه بمدينة وادي النطرون، مصابه بإدعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

بسؤالها قررت أنها عقب قيامها بوضع سم فئران بالمنزل تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجاري تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.
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