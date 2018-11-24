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النيابة تعاين جثمان مواطن توفى أسفل عجلات المترو بحلوان

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:57 م
النيابة تعاين جثمان مواطن توفى أسفل عجلات المترو بحلوان
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داليا عادل
 

انتقل فريق من نيابة حلوان الجزئية، إلى محطة مترو المعصرة، لمعاينة موقع وفاة مواطن أسفل عجلات المترو، ومناظرة الجثمان.

 

وكان بلاغ ورد لضباط شرطة النقل والمواصلات يفيد وفاة مواطن أسفل عجلات مترو المعصرة.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف العقيد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، وتبين أن المتوفى يدعى "خالد عبد الرحمن محمد"، 51 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وبعمل التحريات تبين أنه عقب وقوف الضحية على محطة المترو اختل توازنه لحظة دخول القطار وسقط أسفل عجلاته ولقي مصرعه في الحال.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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