ريال مدريد يرفض رحيل مارسيلو إلى يوفنتوس

رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني رحيل البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر للفريق إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.









ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي فإن بيريز قد أخبر وكيل البرازيلي أنه مستمر في صفوف المرينغي حتى الصيف المقبل على الأقل.









وجاء قرار بيريز من أجل الاستفادة من خبرات مارسيلو في دوري أبطال أوروبا والتي يسعى الفريق الملكي للفوز بها للمرة الرابعة على التوالي.









ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع ظهير أيسر حيث وضع الدولي البرازيلي في مقدمة أهدافه وهناك عدد من اللاعبين المرشحين أيضا أمثال خوردي ألبا وغريمالدو.