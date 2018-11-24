رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر

تعود اليوم السبت، عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، حيث تقام منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، إذ تقام 7 السبت ، 6 منهم فى توقيت واحد فى تمام الخامسة مساء، على تقام قمة الجولة فى تمام السابعة ونصف بين توتنهام وتشيلسي، وتستأنف الجولة الاحد بمباراتين، قبل أن تختتم الإثنين بمباراة واحدة.

رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر

وقبل انطلاق الجولة الـ13 ومع لعبة "فانتازى بريميرليج" التى تستقطب الملايين حول العالم، نسلط الضوء خلال السطور التالية على أبرز الملاحظات لتدعيم فرق كل المدربين المهتمين باللعبة.

رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر

1- الكابتن : محمد صلاح يخوض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اختبارا جديدا مع فريقه خارج الأرض أمام واتفورد، ويدخل المباراة فى رصيده 6 أهداف خلال 12 مباراة هذا الموسم، ويعتبر واتفورد من الفرق أصحاب التوازن الدفاعي هذا الموسم، إذ تلقت 14 هدفا حتى الآن، ويبدو أن الفريق سيقاتل من أجل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، لكن تبقى القوة الهجومية لليفربول لها الأولوية، حيث من المتوقع أن يسجل صلاح فى مباراة اليوم، لذا من الأنسب أن يحمل شارة الكابتن فى هذه المباراة. رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر 2- الكابتن البديل: أجويرو هداف الدوري الانجليزي سيرجيو أجويرو على موعد مع اختبار جديد مع وست هام يونايتد هذه المرة على ملعب الأخير، ويبدو النجم الأرجنتيني فى طريقه لزيادة غلة الاهداف وتعزيز صدارة الهدافين من أجل الابتعاد عن منافسيه محمد صلاح وهاري كين، لذا فمن المتوقع أن يسجل فى هذه المباراة. رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر 3- مفاجأة الجولة: مارسيال أما عن اللاعب الذى سيكون مفاجأة فى هذه الجولة هو أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، والغائب عن تشكيلات الفانتازي هذا الموسم، ولكن بعدما استعاد مستواه وأصبح ينال ثقة مدربه جوزيه مورينيو، فمن أهم الأوراق التى يمكن أن تمتلكها فى التشكيل، لذا ينصح بأن يتواجد فى تشكيلتك هذه الجولة حيث سيواجه كريستال بالاس. رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر 4- خط الوسط: ريتتشارلسون وستيرلينج أما عن خط الوسط، فبخلاف محمد صلاح ومارسيال، عليك اختيار نجم ايفرتون الواعد ريتشارلسون الذى سيلعب فريقه أمام كارديف سيتي ، كذلك نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الذى سيلعب أمام وست هام ويعيش حالة كبيرة من التألق. رابط "ليفربول" لايف بث حي HD كورة لايف مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر الاسطورة الان مشاهدة مباراة Mo Salah اليوم مباشر 5- الدفاع: السيتي وليفربول وإيفرتون أما عن المواجهات السهلة للدفاع هذا الموسم، فيمكنك الاستعانة بلاعبو ليفربول مثل روبرتسون أو لاعب من السيتي وليكن لابورتي الذى سيلعب أمام وست هام. كذلك دوراتي لاعب وولفرهامبتون الذى سيلعب أمام هدرسفيلد، ومايكل كين من إيفرتون الذى سيواجه كارديف سيتي.