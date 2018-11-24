لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD

قالت الصحيفة البريطانية "جارديان"، إن محمد صلاح نجم نادي ليفربول لن يشارك أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته.





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وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني





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تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد





حراسة المرمى: أليسون





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خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد





خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني





خط الهجوم: ستوريدج



