لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:38 معيد طارق
لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
قالت الصحيفة البريطانية "جارديان"، إن محمد صلاح نجم نادي ليفربول لن يشارك أساسيًا في مباراة اليوم أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي للرغبة في إراحته.
لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
وأكدت الصحيفة أن ستوريدج سيقود هجوم ليفربول وخلفه شاكيري وفيرمينو وساديو ماني
لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد
حراسة المرمى: أليسون
لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - الكسندر أرنولد
خط الوسط: فينالدوم – فابينهو - شاكيري - فيرمينو – ماني
خط الهجوم: ستوريدج
لينك يوتيوب شغال | بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد بدون تقطيع | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد | رابط كورة ستار لايف HD
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