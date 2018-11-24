نقيب الاعلاميين يُشيد بقرار مكرم بشأن لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

أشاد نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، بما أعلنه الكاتب الصخفي مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من نفى قاطع لما نُشر باسم المجلس تحت مُسمى "لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية"، وأنه سوف يتم التحقيق مع المسؤول عما نُشر.





وكانت انتشرت لائحة جزاءات منسوبة للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت ردود فعل واسعة بين الصحفيين والإعلاميين، بينما أكد المجلس عدم إصداره لها، وأنه سيتم مناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل له.