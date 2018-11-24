الانتماء فوق كل شئ.. الكفيف والكرسي المتحرك يشعلان مباراة النصر والشباب

عالم ملئ بالسحر والخيال، من يدخله يصعب عليه تركه في أحلك الظروف، هو عالم الساحرة المستديرة، التي دائما ما تبرز لنا العديد من المواقف التي ثبت أنها ليست لعبة وحسب، إنما كرة القدم عشق للجماهير، فهي حقا ساحرة تجذب من دخل عالمها وتأسره إلى ما لا نهاية.





والانتماء جزء لا يتجزء من كرة القدم، فمن منا لايشاهد من يضحي بروحه وحياته في سبيل فريقه، وكم ومرة رأينا من يطوف بلاد خلف فريقه لكي يراه فقط يفوز، وحتى إن خسر تبقى مكانته داهل القلوب، وهذا ما شاهدناه أمس في مباراة النصر والشباب السعودي، حيث شهد اللقاء على العديد من المواقف التي تؤكد أن الانتماء أغلى من أى شئ.



