الانتماء فوق كل شئ.. الكفيف والكرسي المتحرك يشعلان مباراة النصر والشباب
عالم ملئ بالسحر والخيال، من يدخله يصعب عليه تركه في أحلك الظروف، هو عالم الساحرة المستديرة، التي دائما ما تبرز لنا العديد من المواقف التي ثبت أنها ليست لعبة وحسب، إنما كرة القدم عشق للجماهير، فهي حقا ساحرة تجذب من دخل عالمها وتأسره إلى ما لا نهاية.
والانتماء جزء لا يتجزء من كرة القدم، فمن منا لايشاهد من يضحي بروحه وحياته في سبيل فريقه، وكم ومرة رأينا من يطوف بلاد خلف فريقه لكي يراه فقط يفوز، وحتى إن خسر تبقى مكانته داهل القلوب، وهذا ما شاهدناه أمس في مباراة النصر والشباب السعودي، حيث شهد اللقاء على العديد من المواقف التي تؤكد أن الانتماء أغلى من أى شئ.
رئيس النصر بكرسي متحرك لمتابعة الفريق
حيث حضر سعود السويلم، رئيس نادي النصر، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء أمس، بكرسي متحرك، لإصابته بالرباط الصليبي للركبة اليمنى الأسبوع الماضي.
وعند جلوسه في المكان المخصص له بالمنصة، توجه إليه خالد البلطان رئيس نادي الشباب وأعضاء مجلس إدارته للسلام عليه والاطمئنان على صحته.
وفضل سويلم الذهاب لمشاهدة اللقاء فضلا عن الجلوس في المنزل نظرا لإصابته القوية، مفضلا الانتماء عن صحته.
مشجع كفيف يلاحق النصر في جميع مبارياته
و في مشهد أخر حرص أحمد الخضيري، المشجع النصراوي الكفيف، على ملاحقة فريقه لمتابعة اللقاء.
كما كان يحرص الخضيري على متابعة الفريق وملاحقته منذ بداية الموسم.
وحضر الخضيري أمس من الدمام برفقة أحد معاونيه لمشاهدة مباراة النصر والشباب بملعب الملز في الرياض.
وأكد الخضيري لـقناة السعودية الرياضية، أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو الصدارة.