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يخوض النجم المصري محمد صلاح اختباراً جديداً مع ليفربول، الذى يحل ضيفاً على واتفورد بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد فى الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 3 beIN SPORTS

Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن



ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي الذى يحل ضيفاً اليوم على وست هام يونايتد بملعب "لندن" الاولمبي، على صدارة الدوري الانجليزي.

Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن



ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول وسط معنويات عالية يمر بها اللاعب المصري بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 من جانب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما تم اختياره أفضل لاعب في نادي ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي وذلك للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف "الريدز" فى صيف 2017 قادماً من روما الإيطالى.

Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن



ويعد فريقا توتنهام وواتفورد الأكثر معاناة بين الأندية الإنجليزية من ماكينة محمد صلاح التهديفية، بعدما اهتزت شباكهما خمس مرات بأقدام "الفرعون المصرى".





وسجل محمد صلاح 5 أهداف بشباك واتفورد فى مباراتى الذهاب والاياب بالنسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع هدف فى لقاء الدور الأول و4 أهداف فى لقاء الدور الثاني، وهو أول لقاء فى مسيرة صلاح يشهد تسجيله لسوبر هاتريك.

Bein Sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن



جدير بالذكر أن محمد صلاح تمكن من التسجيل فى جميع أندية الدورى الإنجليزى الموسم الماضى ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزى سيتي.





كما يلتقي اليوم، توتنهام مع تشيلسي، وايفرتون مع كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع ساوثهامبتون، وبرايتون مع ليستر سيتي.

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