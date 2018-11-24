كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

يخوض النجم المصري محمد صلاح إختباراً جديداً مع ليفربول الذى يحل ضيفاً على واتفورد فى الخامسة مساء اليوم بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 30 نقطة خلف خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي الذى يحل ضيفاً اليوم على وست هام يونايتد بملعب "لندن" الاولمبي، على صدارة الدوري الانجليزي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول وسط معنويات عالية يمر بها اللاعب المصري بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018 من جانب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما تم اختياره أفضل لاعب في نادي ليفربول عن شهر أكتوبر الماضي وذالك للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف "الريدز" في صيف 2017 قادماً من روما الايطالي.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

ويعد ناديا توتنهام وواتفورد الأكثر معاناة بين الاندية الانجليزية من ماكينة محمد صلاح التهديفية، بعدما اهتزت شباكهما خمس مرات من "الفرعون المصري".

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

وسجل محمد صلاح 5 أهداف بشباك واتفورد فى مباراتى الذهاب والاياب بالنسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى بواقع هدف فى لقاء الدور الاول و4 أهداف فى لقاء الدور الثاني، وهو أول لقاء فى مسيرة صلاح يشهد تسجيله لسوبر هاتريك.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر 24-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

جدير بالذكر أن محمد صلاح تمكن من التسجيل فى جميع أندية الدورى الإنجليزى الموسم الماضى ماعدا مانشستر يونايتد وسوانزى سيتي. كما يلتقي اليوم، توتنهام مع تشيلسي، وايفرتون مع كارديف سيتي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وفولهام مع ساوثهامبتون، وبرايتون مع ليستر سيتي.