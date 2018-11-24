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منتخب الشاطئية يخوض وديتين استعدادا للإمم الإفريقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:36 م
منتخب الشاطئية يخوض وديتين استعدادا للإمم الإفريقية
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محمد الصو
 
قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق، خوض مواجهتين وديتين أمام لبنان، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية.

ومن المُنتظر أن يغادر منتخب الشاطئية، إلى شرم الشيخ يوم 30 نوفمبر، ويخوض وديتين أمام لبنان، يومي 1 و 2 ديسمبر المقبل، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية والتي ستنطلق بالفترة من 8 حتى 14 من الشهر المقبل.

وكان المنتخب الوطني، شارك في بطولة القارات والتي أقيمت مؤخرًا بالإمارات، وخرج من منافسات الدور الثاني للبطولة.

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