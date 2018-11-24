رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد اونلاين كورة لايف | كورة ستار | يلا شوت

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موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم





البطولة : الدوري الانجليزي





القنوات : بي ان سبورت 3





المعلق : علي محمد علي





الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر





الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية

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