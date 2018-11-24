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الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الإنتاج الحربي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:33 م
الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الإنتاج الحربي
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رامي بشاي
 
قام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف مكافأة الفوز علي الإنتاج الحربي ببطولة الدوري الممتاز، وذلك لتحفيز اللاعبين علي الفوز ومواصلة الربع على صدارة المسابقة.

ويتصدر فريق الزمالك بطولة الدوري المصري العام لهذا الموسم برصيد ٢٩ نقطة، وذلك بعد مرور ١٥ جولة من المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019
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