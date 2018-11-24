HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتف

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)

واتفورد ضد ليفربول





الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19





المكان: طريق فيكاريدج





التاريخ: السبت ، 24 نوفمبر

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



انطلاق: الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية





موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي





ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي نادي يورجن سيتي مع يورجن كلوب من صفوف فريقه أمام واتفورد بعد ظهر السبت.

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



استمتع رجال Klopp ببداية لم يهزموا في موسم 2018-19 ، وتنازلوا عن خمسة أهداف فقط في 12 مباراة ليفوز بنقطتين متخلفين عن مانشستر سيتي.





HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



كان من المفترض أن تنتهي بداية حياة خافي جراسيا الرائعة في واتفورد في مرحلة ما ، لكن هورنتس لا يزال يحتل المركز السابع قبل مانشستر يونايتد بفارق الأهداف - وسوف يقدم اختبارًا صارمًا لليفربول.

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



التلفزيون ، عبر الإنترنت وتغطية البث المباشر





لن يتم بث المباريات على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة.





HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



يمكنك متابعة كل الحركة مع مدونة LIVE الخاصة بـ الدستور الرياضي منبوابة الكابتن.





تذاكر









للحصول على معلومات تذكرة واتفورد ، انقر هنا للحصول على موقع النادي.





تباع تذاكر ليفربول حاليا.

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)





توقع نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)

ليفربول للفوز 2-1: 13/2





واتفورد للفوز 1-0: 16/1





أكثر من 2.5 هدف: 13/20





صلاح ليسجل 2 أو أكثر: 4/1





Pereyra ليسجل آخر: 13/1

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



للعثور على احتمالات المباراة الأخيرة ووضع رهان.





HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



وقد التقى الفريقان 10 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول يهيمن مع سبعة انتصارات ، في حين فاز واتفورد على الحمر مرتين.





تم تسجيل أحد عشر هدفاً في مباراتي الموسم الماضي ، حيث فاز الفريقان 3-3 على فيكاريدج رود قبل أن يفوز ليفربول 5-0 في أنفيلد.

HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)



HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح)





هذا المحتوي ( الفجر: HD مشاهدة ليفربول وواتفورد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 | كورة أون لاين ليفربول وواتفورد HD (صلاح) ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( الفجر)، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو الفجر.