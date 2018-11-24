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الجبلاية تعاقب الزمالك والداخلية.. وتشكر كهربا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:28 م
الجبلاية تعاقب الزمالك والداخلية.. وتشكر كهربا
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محمد الصو
 

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنبه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي تجاه الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية خلال لقاء الفريقين معًا ضمن الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز.


كما وجهت المسابقات، التحذير باللعب بدون جمهور في حالة التكرار ، كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبي الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضي ، مع توجيه الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضي من بعض لاعبي وجماهير ناديه.


كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الداخلية لما بدر من سلوك غير رياضي من بعض أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.


وناشدت اللجنة الجهات المعنية بتحديد أماكن الجماهير بما يحافظ على أمان وسلامة الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة ، وذلك وفق امكانات كل ملعب من الملاعب التي تقام عليها مباريات المسابقة.

المزيد عن: كورة كهراب رياضة الزمالك الداخلية اتحاد الكرة
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