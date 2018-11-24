لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد

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السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:26 معمرو عادل
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يتطلع النجم المصرى محمد صلاح لكسر النحس التهديفى الذى يلازمه فى الأشواط الثانية من عمر مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، عندما يحل ليفربول ضيفاً على واتفورد فى ملعب "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الـ13.
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وتمكن محمد صلاح من تسجيل 6 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، جاءت جميعها فى الشوط الأول، وكانت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتى وفولهام.
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وسجل محمد صلاح 32 هدفاً فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليتوج بجائزة الهداف، حيث سجل 14 هدفاً فى الشوط الأول و18 هدفاً فى الشوط الثانى.
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ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة.
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