HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)









نتابع واياكم أحداث مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم، حيث يستضيف الفريق الأول بنادي الفيصلي منافسه الهلال مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك سلمان الرياضية، وذلك في إطار الجولة العاشرة من فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لأندية المحترفين، يسعى كلا الفريقين في مباراة الهلال والفيصلي إلى الخروج بنتيجة الفوز وحصد نقاط اللقاء، الهلال يبحث على المحافظة على الصدارة، بينما يأمل الفيصلي بالفوز على الهلال من أجل الوصول لمراكز متقدمة في سلم الترتيب عند انطلاق الهلال والفيصلي مباشر التي ستشهد حضور جماهيري كبير.

HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)





فور بدء مباراة الهلال ضد الفيصلي بث مباشر بشكل حصري، فريق الهلال يدخل هذه المباراة وهو محتلا المركز الأول في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث لم يخسر الفريق الأزرق أي مباراة، وجمع 27 نقطة من 9 جولات، وحقق الفوز في آخر مباراة أمام الإتفاق بنتيجة أربعة أهداف دون رد، كما تبحث الجماهير الهلالية عن مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي مباشر لأنها مهم وقوية، أبعدته عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، لكن هذا لا يعني أن الهلال سوف يلعب بأريحية، ستكون المواجهة محتدمة بين الهلال والفيصلي الذي لديه لاعبين مميزين ويمكنهم صنع الفارق، لذلك سوف نرى مباراة قوية بين الجانبين في قمة الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)





على الجهة الأخرى يخوض الفيصلي مباراته ضد الهلال وهو في المركز الثامن في جدول الترتيب ويملك 11 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز السابع، بنفس النقاط عن المركز التاسع فريق الفتح، ولم ينجح الفيصلي في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام الشباب، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الماضية، ويأمل الفيصلي الذي يملك أفضلية نسبية وهو عاملي الأرض والجمهور التي ستساعده في تقديم أقوى ما لديه للتغلب على الهلال اليوم.





HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)





ونرصد لكم أهم أحداث مباراة الهلال والفيصلي اليوم بث مباشر على صعيد الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين، بالنسبة للهلال الذي سيفقد خدمات لاعبه عمر عبد الرحمن “عموري”، كذلك ياسر الشهراني، بسبب الإصابة، وسالم الدوسري وعبد الملك الخيبري ومختار فلاتة لنفس السبب، ومن المتوقع أن يعمل المدرب جورجي جيسوس على إضفاء تغيير طفيف على تشكيلة الهلال الأساسية، بسبب الغيابات، ومن المقرر أن يبدأ بحسن كادش في الناحية اليسرى لتعويض مكان الشهراني، ومحمد الشلهوب بديلاً عن الدوسري.

HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)





أما فريق الفيصلي الذي لديه أيضاً بعض الغيابات، من ضمنها محمد أبو سبعان للإصابة، وباقي المجموعة ستكون حاضرة ومتاحة لدى المدرب بريكليس شاموسكا، وسيخوض مدرب الفيصلي مباراته أمام الهلال بتشكيلته المعهودة، سوف يزج في قلب الدفاع بانتي بوليتش وروسي، وفي الخط الأمامي الهجومي سيكون النيجيري جوزيف أكبالا، وستكون قائمة الفيصلي الأساسية التي ستضم كلاً من: مصطفى ملائكة، حمدان الشمراني، آنتي بوليتش، إيجور روسي، يزيد بكر، خاليم هيلاند، فهد الأنصاري، روجيريو، دييجو كالديرون ،عبد العزيز البيشي، جوزيف أكبالا.

HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)





وستنطلق مباراة الفيصلي والهلال في تمام الساعة 5:50 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة من على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتُنقل عبر قناة KSA SPORTS 1 وقنوات دوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية النقالة وجوي TV.





HD رابط كورة ستار مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر(دوري محمد بن سلمان)