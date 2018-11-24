Full HD مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم على بى ان سبورت | كورة اون لاين لايف
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:07 معمرو عادل
Full HD مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم على بى ان سبورت | كورة اون لاين لايف
يحل ريال مدريد ضيفا على إيبار اليوم السبت في الملعب “البلدي إبوروا”، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني.
تنطلق المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات، و15:00 بتوقيت السعودية، و14:00 بتوقيت القاهرة، و12:00 بتوقيت جرينيتش.
Full HD مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم على بى ان سبورت | كورة اون لاين لايف
وتذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس”، وتحديدا على قناة HD3، بتعليق صوتي ليوسف سيف.
يتواجد ريال مدريد في المرتبة السادسة برصيد 20 نقطة، ويأتي إيبار في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، في وقت يتصدر برشلونة الترتيب بعد 12 جولة برصيد 24 نقطة.
سيواجه ريال مدريد إيبار في إيبورا يوم السبت المقبل، بأربع غيابات بسبب الإصابة لكل من، كيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، وكاسيميرو، وسيرجيو ريجيلون.
Full HD مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم على بى ان سبورت | كورة اون لاين لايف
في المقابل استعاد سانتياجو سولاري عددا من نجومهم المصابين، في مقدمتهم كارفاخال، ومارسيلو ، وهما جاهزان للعب في أيبوارا، إلى جانب فاران، وسيرجيو راموس، وبيل اللذين كانوا يعانون من عدم الراحة.
وضمت القائمة 20 لاعبا، والغياب الأبرز هو كيلور ناڢاس، الذي لم يتمكن من التدريب هذا الجمعة مع زملائه بسبب بعض الانزعاجات. وسيكون كيكو كاسيا حارسا ثانيا، مع استدعاء لوكا زيدان ، حارس مرمى كاستيا، كتعزيز ثالث.
Full HD مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم على بى ان سبورت | كورة اون لاين لايف
ماريانو، وفاييخو، يواصلان الغياب، مقابل مواصلة المدافع الشاب خافي سانشيز، حظوره مع الفريق الأول.
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