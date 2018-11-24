كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:04 معمرو عادل
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره إيبار في الثانية ظهر اليوم السبت بالملعب "البلدي أبوروا" ضمن الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" في مواجهة يديرها طاقم تحكيم بقيادة خوان مارتينيز مونويرا حكمًا للساحة.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
ويدخل الفريق الملكي اللقاء برصيد 20 نقطة في المركز السادس منتشيا بالانتصارات الأخيرة في الجولتين الماضيتين أمام بلد الوليد وسيلتا فيجو، بينما يخوض أصحاب الأرض اللقاء برصيد 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
ويحاول الريال بقيادة مدربه الجديد سانتياجو سولاري تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في "الليجا" للزحف نحو القمة مستغلا سقوط برشلونة في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس.
وفي مباراة أخرى يستضيف فريق فالنسيا نظيره رايو فاليكانو بملعب "الميستايا"، تحت قيادة صافرة الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس «حكما للساحة».
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
ويحتل فالنسيا المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، منتشيًا بالفوز على خيتافي في الجولة الماضية، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع الأخير أمام فياريال.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار .. koora live
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