KORA ON line مباراة ريال مدريد وايبار اليوم 24-11-2018 ريال مدريد وايبار بث مباشر





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KORA ON line مباراة ريال مدريد وايبار اليوم 24-11-2018 ريال مدريد وايبار بث مباشر





موعد مباراة ريال مدريد وايبار اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 2:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت السعودية

KORA ON line مباراة ريال مدريد وايبار اليوم 24-11-2018 ريال مدريد وايبار بث مباشر