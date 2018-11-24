يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot

يتطلع النجم المصرى محمد صلاح لكسر النحس التهديفى الذى يلازمه فى الأشواط الثانية من عمر مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، عندما يحل ليفربول ضيفاً على واتفورد فى ملعب "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الـ13.

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وتمكن محمد صلاح من تسجيل 6 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، جاءت جميعها فى الشوط الأول، وكانت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتى وفولهام.



