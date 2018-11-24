يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:00 معمرو عادل
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
يتطلع النجم المصرى محمد صلاح لكسر النحس التهديفى الذى يلازمه فى الأشواط الثانية من عمر مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، عندما يحل ليفربول ضيفاً على واتفورد فى ملعب "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الـ13.
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
وتمكن محمد صلاح من تسجيل 6 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، جاءت جميعها فى الشوط الأول، وكانت أمام وستهام يونايتد وبرايتون وساوثهامتون وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتى وفولهام.
وسجل محمد صلاح 32 هدفاً فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليتوج بجائزة الهداف، حيث سجل 14 هدفاً فى الشوط الأول و18 هدفاً فى الشوط الثانى.
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة.
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
واتفورد Vs ليفربول.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .
الملعب : فيكارج رود .
المعلق : علي محمد علي .
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
موعد المباراة :
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
فيما يأمل فريق واتفورد في أن ينال على مركز جيد خلال هذه البطولة، حتى يمكنه من التأهل للمشاركة في المباريات الأوروبية خلال الموسم القادم، ويحتل فريق واتفورد المركز السابع برصيد 20 نقطة، وأكد المدرب الفني لفريق واتفورد أن فريقه قد انتي من التدريبات النهائية استعداداً لمباراة ليفربول، وأكد أن فريقه سوف يشارك في المباراة دون غياب أي لاعب سواء أكان للإيقاف أو الإصابة.
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
وسوف يشارك الفرعون المصري "محمد صلاح" في مباراة واتفورد، ويسعى من خلال هذه المشاركة أن يستكمل مشوار انتصاراته خلال هذا الموسم، حيث سجل اللاعب "محمد صلاح" 6 أهداف بالبريمرليج وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة والسابعة بتوقيت ابو ظبي علي ان تقوم قناة بي ان سبورت بنقل الللقاء بالاضافة الي تحليل الشوط الاول والثاني.
يلا شوت The Reds .. رابط "كورة لايف" مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر live on line – كول كورة Liverpool| shoot
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