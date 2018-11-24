على الجانب الآخر، يحتل إيبار المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيتيس الثاني عشر، ومثلها عن الثيلتيكوس وفالنسيا صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر، ومن المنتظر أن يكون اللقاء قوياً بين الفريقين كما اعتاد مشجعي الفريقين في بعض مباريات المواسم الأخيرة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار في منافسات الدوري الإسباني - يلا شوت yallashoot

وتنقل مباراة اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 المشفرة، بث حي ولايف.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار في منافسات الدوري الإسباني - يلا شوت yallashoot

ومن المتوقع أن يلعب المدافع الشاب خافي سانشيز بجانب رافائيل فاران في قلب دفاع , على أن يعود داني كارفخال ومارسيلو الى التشكيلة الأساسية من جديد , كما من المتوقع أن يتواجد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على الدكة .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار في منافسات الدوري الإسباني - يلا شوت yallashoot