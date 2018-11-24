تنبيه عاجل لسكان مكة والباحة من طقس الساعات المقبلة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقتي مكة المكرمة والباحة من ساعات الطقس المقبلة.

وقالت الهيئة إن منطقة مكة معرضة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، موضحةً أن الحالة تستمر من الحادية عشرة والنصف ظهرًا وتستمر حتى الرابعة بعد العصر.

ولفتت إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحبها رياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على منطقة الباحة تشمل محافظات بلجرشي والمندق والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.