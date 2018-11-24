شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار | رابط بث مباشر

يستضيف إيبار نظيره ريال مدريد على ملعبه “إبوروا”، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”، مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم تفتتح بمباراة ريال مدريد التي قد تبدو سهلة نظريًا على ملعب إيبار.

شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار | رابط بث مباشر

لكن الفريق الذي يهوى الكرة الممتعة، ويستطيع إحراج الخصوم على ملعبه، يسعى لتحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر إلى منتصف الجدول العلوي، ولذلك سيحاول إيبار تعطيل استفاقة ريال مدريد مع مدربه سانتياجو سولاري بأقصى ما يمكن.

شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار | رابط بث مباشر

من ناحيته، سيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة أخرى تحت إمرة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وهو الذي يقود ريال مدريد لمجموعة من النتائج الإيجابية على صعيد الدوري منذ توليه المسؤولية خلفًا للمدرب المقال جولين لوبيتيجي.

شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار | رابط بث مباشر

يدخل ريال مدريد المباراة كامل العدد أمام إيبار، بعدما استعاد المدافع داني كارفخال من جديد بعد الإصابة التي أبعدته خلال المباراتين الماضيتين عن النادي الملكي.

شاهد Real Madrid اليوم | بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت | بث مباشر لمباراة ريال مدريد وايبار | رابط بث مباشر

يحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.